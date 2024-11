Criptomoedas: bitcoin sobe e ultrapassa US$ 90 mil pela primeira vez, em sessão volátil

O bitcoin teve uma sessão volátil, ultrapassando pela primeira vez o valor simbólico de US$ 90.000, e chegando próximo da marca de US$ 93.000, mas teve seu avanço contido ao final do pregão. A criptomoeda continua se valorizando após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, com uma salto de cerca de 30% após a vitória. Observando a proximidade do presidente eleito com Elon Musk, que teve um cargo no novo governo anunciado na última noite, outros ativos também avançaram, como o caso do dogecoin.

Por volta das 17h10 (de Brasília), o bitcoin subia 1,61%, a US$ 90.766,24, enquanto o ethereum recuava 3,06%, a US$ 3.175,73, e o dogecoin avançava 1,66%, a US$ 0,38, segundo cotações da Binance.