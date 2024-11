Cemig: receita com fornecimento bruto de energia elétrica teve alta anual de 5,21% no 3tri24

A receita obtida pela Cemig com o fornecimento bruto de energia elétrica subiu 5,21% no terceiro trimestre de 2024. A empresa obteve R$ 8,55 bilhões nesta linha de julho a setembro. Em igual etapa do ano passado, foram R$ 8,13 bilhões. A companhia destacou o desempenho do consumo residencial, na qual somou 3.449.635 megawatt-hora (MWh) de julho a setembro deste ano. O montante é 9,04% acima do observado em igual etapa do ano passado.

Segundo a companhia, a alta está relacionada principalmente ao aumento de 2,9% na quantidade de consumidores; à alta de 3,1% no consumo médio mensal por consumidor (passando de 124,9 kWh/mês no terceiro trimestre de 2023 para 128,8 kWh/mês no terceiro trimestre de 2024); às temperaturas acima da média; e à "melhora nos indicadores econômicos relacionados à renda e emprego em Minas Gerais".