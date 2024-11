Apostas de corte de 25 pb nos juros pelo Fed saltam de 58,7% para 79,1%, após CPI dos EUA

Após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, o mercado reforçou as apostas para um corte de 25 pontos-base (pb) nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Às 10h55 (de Brasília), a chance de o Fed reduzir a taxa básica em 25 pontos-base na reunião de dezembro aumentava para 79,1%, ante 58,7% antes da leitura do dado.