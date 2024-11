Volatilidade de ativos domésticos reflete incertezas domésticos e externas, diz BC na ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central enfatizou que os preços de ativos domésticos apresentaram volatilidade no período e elevação do prêmio de risco, refletindo as diversas incertezas no cenário doméstico e internacional. Além disso, fez alertas sobre o comportamento da taxa de juros neutra.

As análises foram feitas durante reunião da semana passada, que elevou a Selic para 11,25% ao ano, e expressas na ata divulgada nesta terça-feira, 12.

"Como usual, o Comitê focará nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna e seu impacto sobre o cenário prospectivo", enfatizou o colegiado no parágrafo 9.