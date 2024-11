Senado instala segunda CPI para investigar as bets

O Senado instalou nesta terça-feira, 12, a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a atuação de plataformas de apostas no Brasil. Será a segunda CPI com as chamadas "bets" no centro do debate.

O Senado já tem em andamento uma CPI que apura apostas esportivas e escândalos de manipulação de resultados no futebol brasileiro.