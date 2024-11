O POVO é finalista do Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Ceará 2024

O repórter Samuel Pimentel do jornal O POVO está entre os finalistas do Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Ceará na categoria imprensa. O jornalista concorre com sua reportagem "Reforma Tributária e desigualdades".

O material indicado contém uma série de reportagens que analisam a carga tributária e mostra seu real impacto na desigualdade social.