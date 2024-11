Lucro da São Martinho cai 55,2% e atinge R$ 187,449 milhões

A São Martinho reportou lucro líquido de R$ 187,449 milhões no segundo trimestre do ano-safra 2024/25, encerrado em 30 de setembro. O resultado representa queda de 55,2% ante o registrado em igual período da temporada 2023/24, de R$ 418,094 milhões, informou na segunda-feira, 11, a companhia, depois do fechamento do mercado financeiro. Na comparação com o trimestre anterior, houve avanço de 76,3%. Segundo a companhia, o resultado se deveu, principalmente, ao "término do recebimento das parcelas do Precatório Copersucar (IAA)".

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia sucroenergética teve alta de 44% na comparação anual, para R$ 943,108 milhões. Também avançou 40,3% frente ao primeiro trimestre da temporada anterior. De acordo com a São Martinho, a performance "deve-se aos maiores preços e volumes comercializados (ATR vendido), com destaque para o etanol".