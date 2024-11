Estão 'armando uma bomba no Congresso' com PEC da escala 6x1, diz presidente da FPE

O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), manifestou-se de forma contrária à proposta de emenda à Constituição que dá fim à escala 6x1 - seis dias de trabalho e um dia de descanso. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 12, em Brasília, em um almoço com empresários do setor produtivo.

"Nós sabemos como funciona a Casa, assinamos para ajudar um colega, só para tramitar. A gente, achando que está ajudando o colega, acaba armando uma bomba dentro do Congresso, que a gente não sabe como termina. Esse tipo de coisa a gente sabe como começa e não sabe como termina", afirmou Passarinho.