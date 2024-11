Espera por novidades fiscais e incerteza com China puxam Ibovespa para baixo

O Ibovespa cede na manhã desta terça-feira, 12, refletindo em parte o tom negativo em Nova York, após altas recentes das bolsas, e na Europa, em dia de agenda esvaziada no exterior. A queda ainda é motivada pela espera da conclusão do pacote de corte de gastos pelo governo federal.

Ainda ficam no foco a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que, por ora, reforça a projeção de que a Selic ficará elevada por algum tempo, dada a desancoragem das expectativas de inflação e incertezas fiscais.

"A Ata veio com um tom bem hawkish, não muito diferente do comunicado do Copom na semana passada pós-anúncio da Selic. Apontou, principalmente, questões fiscais e pressões adicionais à inflação e que o BC vai ficar atento ao comportamento dessas variáveis", avalia diz Marcelo Vieira, head da mesa de renda variável da Ville Capital. Além disso, hoje foram divulgadas as vendas no varejo de setembro, que vieram próximas do piso das estimativas.

Nesta manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros da área social, para definir a forma de encaminhamento do pacote de aperto fiscal ao Congresso. Contudo, o anúncio pode ficar para depois do G20, marcado para os dias 18 e 19, no Rio de Janeiro.

"O envio das propostas para o Congresso ocorrerá após a reunião do G20. Adequação da correção do salário-mínimo às regras de crescimento do Arcabouço Fiscal (inflação + 2,5% ao ano) foi descartada. Ativos locais devem ter fraco desempenho por conta do ambiente externo desfavorável", pontua em relatório a MCM Consultores.