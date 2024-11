É importante instituições calibrarem apetite a risco, diz diretor do BC, sobre crédito

O diretor de Regulação do Banco Central (BC), Otavio Damaso, falou nesta terça-feira, 12, durante a abertura do Febraban GRISC, da importância de as instituições financeiras tomarem cuidado e calibrarem todo o seu apetite ao risco, apoiando as condições de ocorrência, mas também as condições financeiras prospectivas. Damaso fez seu discurso quase que todo centrado no mercado de crédito, onde instou o setor financeiro, que faz parte do ecossistema regulado pela autoridade monetária, a ter calibre e apetite ao risco conforme condições financeiras prospectivas.

Ao discorrer sobre o mercado de crédito privado, ele disse ser preciso acompanhar com muita atenção o desenvolvimento deste setor e ter a compreensão dos créditos, entender o que está acontecendo, a precificação dos ativos que estão sendo negociados, que estão sendo lançados.