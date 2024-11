Dólar sobe com exterior e espera de corte de gastos

O dólar segue em alta frente o real na manhã desta terça-feira, 12, alinhado ao exterior e com um incômodo persistente no mercado de câmbio com a demora do pacote de corte de gastos do governo Lula. Os investidores olham também a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), dados de varejo e o ajuste positivo da curva dos Treasuries.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou há pouco a sede da Pasta em direção ao Palácio do Planalto, onde participa de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros da área social.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a agenda do presidente, o primeiro compromisso é com Luiz Marinho, ministro do Trabalho, às 9 horas. Na sequência, eles conversam com os ministros da Previdência, Carlos Lupi, e Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a partir das 10h. Essas reuniões, em tese, não tratarão do corte de gastos.