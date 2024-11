Candidato à presidência da Câmara cita como objetivo de gestão defesa de corte do gasto público

Candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) mencionou como objetivo de sua gestão a defesa do corte de gastos públicos. A declaração ocorreu durante almoço com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) nesta terça-feira, 12.

"É com esse objetivo que nós colocamos o nosso nome para ser presidente da Câmara dos Deputados. Para que essa Casa continue sendo a Casa que defende o equilíbrio fiscal, que defende o corte de gastos, que defende a responsabilidade para com as despesas e o orçamento público", afirmou o parlamentar.