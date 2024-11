Bolsas de NY fecham em queda pressionadas por Treasuries; Tesla corrige parte dos ganhos

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, sugerindo uma pausa do rali que Wall Street vivenciou após a vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos EUA e de novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) na semana passada. A volatilidade do dia também se deve à escalada dos juros dos Treasuries.

A correção de parte do "Trump Trade" fez com que as os papéis da Tesla (-6,10%), de Elon Musk, e da Trump Media (-8,80%) despencassem hoje. As ações ligadas a criptomoedas, que vinham se beneficiando com o salto do bitcoin, também perderam o fôlego. Coinbase, por exemplo, teve perdas de 1,58% na sessão.

A ação do Snap (-5,85%), dona do Snapchat, perdeu força após o The Washington Post revelar, com base em fontes, que Trump tentará reverter o processo que pode levar à proibição do TikTok no país.

A Boeing caiu 2,54% depois que a fabricante de aviões disse que entregou apenas 14 jatos em outubro. A empresa também concordou em pagar à Spirit AeroSystems, fornecedora em dificuldades, um adiantamento de até US$ 350 milhões para continuar fabricando fuselagens para a Boeing.

Apresentando seus resultados do terceiro trimestre, a Home Depot elevou sua perspectiva para o ano fiscal, mas advertiu que "a incerteza macroeconômica permanece". As ações da gigante do varejo caíram 1,28%, depois de terem subido no início da sessão.

Na ponta positiva, a Nvidia avançou 2,09%. Espera-se que o lançamento das novas gerações de processadores Blackwell ajude a manter o domínio da empresa no mercado de chips de IA, segundo o Morgan Stanley.