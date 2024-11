BC/Renato Gomes: Brasil é o driver no aumento da concorrência e inovação no mercado financeiro

Ao se referir à maior concorrência existente no sistema financeiro brasileiro, o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central (BC), Renato Dias Gomes, disse nesta terça-feira, 12, que ela se deve, em particular, à revolução tecnológica. Nesse ponto especificamente, de acordo com o diretor, pelo menos nos últimos dez anos o Brasil foi o grande driver no aumento da concorrência e inovação nesse mercado, o que resultou em inclusão financeira.

"Então eu acho que um papel fundamental da regulação praticada pelo Banco Central é precisamente garantir que as inovações cheguem ao consumidor por meio de modelos de negócios inovadores, modelos de negócios que mudem as coisas", disse o diretor, que participa do 14º GRISC, evento da Febraban, em São Paulo. Renato Gomes disse que a regulação do BC pode ser dividida em três grandes blocos. O primeiro é o que se refere à regulação da inovação, que trata da prática concorrencial.