Banrisul tem lucro líquido de R$ 197,3 Mi no 3º trimestre, alta de 54,8% em um ano

O Banrisul fechou o terceiro trimestre com lucro liquido de R$ 197,3 milhões, alta de 54,8% em relação ao mesmo intervalo de 2023 e 20% abaixo do segundo trimestre.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A carteira de crédito alcançou R$ 57,66 bilhões em setembro de 2024, com crescimento de 9,9% em 12 meses e de 5,4% na comparação com o segundo trimestre. De acordo com o banco, o aumento reflete a ampliação no saldo em crédito rural, crédito comercial, operações de câmbio, imobiliário e financiamentos de longo prazo.