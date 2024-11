Alta de 0,5 pp na Selic se mostra apropriada com condições atuais e incertezas, diz BC na ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central afirmou, por meio da ata da reunião da semana passada divulgada nesta terça-feira, 12, que um aumento de 0,50 ponto porcentual (pp) da Selic se mostrava "apropriado diante das condições econômicas correntes e das incertezas prospectivas, refletindo o compromisso de convergência da inflação à meta, essencial para a construção contínua de credibilidade".

A explicação para a decisão no parágrafo 20 dá conta de que, em virtude das incertezas envolvidas, o comitê preferiu uma comunicação que reforça a importância do acompanhamento dos cenários ao longo do tempo, sem conferir indicação futura de seus próximos passos.

O grupo fez questão de insistir no seu firme compromisso de convergência da inflação à meta.

A maioria das instituições financeiras já incorporou que outra alta da mesma magnitude deverá ser vista em dezembro, ainda que algumas acreditem que o próximo passo do colegiado poderá ser de aumento da intensidade das altas, para 0,75 ponto porcentual.