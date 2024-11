Taxas de juros avançam com dólar em meio a preocupações com fiscal e inflação

Os juros futuros avançam nesta manhã, em sintonia com o dólar, que pouco antes do fechamento deste texto subia mais de 1% e com investidores optando pela cautela diante da demora do governo em anunciar medidas de aperto fiscal. Além disso, o Boletim Focus trouxe piora nas expectativas de inflação até 2026 e a projeção suavizada 12 meses à frente passou de 4,08% para 4,09%.

Por outro lado, o setor público consolidado teve déficit primário de R$ 7,340 bilhões em setembro, após um saldo negativo de R$ 21,425 bilhões em agosto, um déficit foi menor do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava um saldo negativo de R$ 8,20 bilhões. No exterior, o dólar também sobe ante maioria das moedas emergentes e ligadas a commodities.

Às 9h38, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 13,155%, de 13,093% no ajuste anterior.