PetroReconcavo terá nova unidade de processamento de gás na Bahia

A baiana PetroReconcavo vai construir uma segunda unidade de processamento de gás natural (ou UPGN, na sigla usada pelo setor) na Bahia, a um custo estimado de US$ 60 milhões, num movimento para dar independência às operações da petroleira no Estado.

Hoje, a PetroReconcavo utiliza principalmente a UPGN de Catu, operada pela Petrobras, na qual processa cerca de 1 milhão de m³/dia de gás, volume equivalente a dois terços da capacidade total da planta da estatal.

Na Bahia, a petroleira já tem uma unidade de processamento própria, a São Roque, ligada diretamente à malha de distribuição da Bahiagás. A estimativa com a nova planta é reduzir à metade o custo com processamento do produto.