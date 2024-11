Petrobras inicia operação comercial da UPGN no Complexo Boaventura, em Itaboraí

A Petrobras iniciou a operação comercial da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), localizada no Complexo de Energia Boaventura, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, disse a estatal em comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No momento, a UPGN opera com um módulo, com capacidade de processar 10,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O segundo módulo deve iniciar a operação até o fim deste ano, segundo a empresa, totalizando a capacidade de processamento da unidade em 21 milhões de metros cúbicos por dia de gás.