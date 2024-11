Itaúsa tem lucro líquido recorrente de R$ 3,883 bi no 3º trimestre, alta de 13,4%

A Itaúsa encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a companhia, o resultado foi impulsionado pelo desempenho crescente de todas as empresas do portfólio e de melhores resultados financeiros da holding.

A principal contribuição veio do Itaú Unibanco, que representa também o maior investimento da companhia. Ao todo, a Itaúsa reconheceu R$ 3,813 bilhões referentes aos resultados do banco, crescimento de 6% em um ano.

Além disso, as investidas de outros setores deram resultado positivo de R$ 316 milhões para a holding, contra prejuízo de R$ 47 milhões no mesmo intervalo do ano passado. Em todas elas, o resultado cresceu, sendo que os destaques foram a Alpargatas, em que o resultado aumentou em dez vezes, para R$ 20 milhões; e a NTS, do setor de gás, que, de perda de R$ 238 milhões, gerou ganho de R$ 62 milhões no trimestre.