Impacto econômico e de políticas dos EUA foi discutido em reunião de outubro sobre juros do BoJ

O comitê de política monetária do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) discutiu o possível impacto de mudanças na economia e políticas dos EUA, à medida que o país asiático se prepara para novos aumentos de sua principal taxa de juros, de acordo com um sumário de opiniões da reunião realizada pelo BC japonês no mês passado.

"O banco deverá considerar novas elevações de juros, após fazer uma pausa para avaliar a evolução da economia dos EUA", disse um dos nove dirigentes do conselho, no encontro dos dias 30 e 31 de outubro, segundo o documento, publicado nesta segunda-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em entrevista coletiva após a reunião, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, avaliou que incertezas em torno das economias externas estavan começando a se dissipar.