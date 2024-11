Ibovespa inicia semana perto da estabilidade (+0,03%), aos 127,8 mil pontos

Vindo de perdas nas três sessões anteriores, que o fizeram convergir a níveis do começo de agosto, o Ibovespa ensaiou estancar a correção, no meio da tarde desta segunda-feira, quando chegou a retomar os 128 mil pontos, na máxima do dia, em leve alta de 0,21%. Mas a fraqueza das ações de grandes bancos e o prosseguimento do ajuste em Vale (ON -3,27%, no piso do dia no fechamento, abaixo do limiar de R$ 60 por ação) mantiveram o índice na defensiva após o revés da semana passada, com giro reforçado a R$ 30 bilhões na sexta-feira - um volume pouco visto fora das datas de vencimento de opções sobre o Ibovespa.

A última sexta-feira havia combinado decepção com os estímulos chineses a preocupações domésticas derivadas de inflação em 12 meses acima do teto da meta, na leitura do IPCA de outubro, e demora na entrega do pacote de cortes do governo, que ingressa hoje na terceira semana de espera pelo mercado - e sem data definida para o anúncio. O resultado, embora mais discreto, foi semelhante ao das sessões anteriores: Ibovespa contido, tendendo ao negativo ante o avanço do dólar - em alta de 0,59%, a R$ 5,7695 no encerramento - e da curva do DI.

Assim, no fechamento, o índice mostrava virtual estabilidade (+0,03%), aos 127.873,70 pontos, um pouco mais perto da máxima (128.095,17) do que da mínima (127.306,45) da sessão, em variação de menos de 800 pontos entre os extremos do dia. O giro ficou em R$ 20,4 bilhões nesta segunda-feira. No mês, o Ibovespa acumula perda de 1,42% e, no ano, recua 4,70%. A estabilidade do Ibovespa na sessão foi favorecida por Petrobras (ON +0,15%, PN +0,19%), na contramão de perdas em torno de 3% para o Brent e WTI, no fechamento.