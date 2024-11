Haddad sobre críticas do PT: Natural que haja debate; vivemos democracia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou nesta segunda, 11, as críticas de integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) ao pacote de ajuste fiscal elaborado pela equipe econômica. Ele disse que é "natural" que haja o debate, mas reiterou que as medidas em discussão são para o "bem dos trabalhadores".

"Nós estamos vivendo numa democracia, felizmente, é natural que haja o debate. Nós estamos muito seguros do que nós estamos fazendo. É para o bem dos trabalhadores. Controlar a inflação é parte do nosso trabalho. Manter a atividade econômica é parte do nosso trabalho. É um equilíbrio. É um equilíbrio entre variáveis importantes para todos os brasileiros", disse o ministro.

Haddad reiterou que a ideia é manter a sustentabilidade da economia brasileira. De acordo com o ministro,, a economia está crescendo "bem" neste momento, com a inflação controlada, apesar da ressalva em relação ao choque de oferta sobre alguns itens que, segundo ele, tem gerado preocupação. "Mas nós queremos crescer com baixa inflação e crescimento do salário", disse.