Governo discute cooperação com Cuba para agropecuária familiar; veja

Foram três reuniões bilaterais realizadas na capital de Cuba, Havana Crédito: Marcel Bezerra/ SDA/ Divulgação

Com o objetivo de criar parcerias na área da Agricultura e da Pecuária de bases familiares, a missão cearense da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) participou de reuniões bilaterais para discutir assuntos voltados à pesquisa e à inovação. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo foram três encontros realizados em Havana na última sexta-feira, 8. Na ocasião a equipe liderada pela SDA se reuniu com a vice-ministra de Comércio Exterior e Investimento Estrageiro (Mincex), Déborah Rivas Saavedra, e com representantes de empresas cubanas que fazem parte do complexo de indústrias biotecnológicas e farmacêuticas, denominado BioCubaFarma. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um destaque apresentado foram as oportunidades de investimento estrangeiro em Cuba. O secretário da SDA, Moisés Braz, afirmou que Déborah Rivas, da Mincex, colocou o governo cubano “à disposição do Ceará para cooperar em diversas áreas”.

Vale destacar que também foi discutido nas reuniões a intenção da secretaria de construir uma carta de intenções, que visará o desenvolvimentos de “ações conjuntas na área de bioinsumos com o fito de ampliar a produção de alimentos saudáveis”. A informação foi dada pelo secretário executivo da SDA, Marcos Jacinto, que também reforçou que, os trabalhos realizados pelo Estado, como a biofábrica que produz o BT, um bioinseticida agrícola composto pela bactéria Bacillus thuringiensis, utilizado no combate à lagarta do cartucho do milho, poderão ser ampliado com a cooperação com Cuba. Além disso, o diretor administrativo-financeiro José Maia e o assessor técnico Fuad Nogueira da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), também participaram das discussões, nas quais foram apresentados medicamentos, vacinas e bioinsumos (produtos, tecnologias ou processos de origem vegetal, animal ou microbiana).