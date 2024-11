Farmácia que promete entrega em 15 minutos anuncia que vai abrir na Parangaba

Farmácia tem modelo 100% digital para entrega de remédios. Crédito: Freepik

A rede de farmácias Fast Farma, cuja previsão é de entregas em 15 minutos, anunciou a ampliação da sua rede para a região da Parangaba, com inauguração no dia 14 de dezembro. Hoje, ela atende do Dragão do Mar a Avenida Washington Soares, na Grande Aldeota. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Bairros como Aldeota, Meireles, Dionísio Torres, bem como partes do Luciano Cavalcante e da Praia do Futuro já são contemplados por um centro de distribuição. A ideia é que o novo centro seja lançado em uma transmissão ao vivo com influenciadores cearenses. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O fundador e diretor-presidente da Fast Farma, Jullius Queiróz, citou que a operação deve ser similar àquela feita até então. “O raio de operação é de 5 quilômetros (km), pegando a Dedé Brasil (atual avenida Dr. Silas Munguba), Aeroporto, Montese, entre outros”.

O modelo de “dark pharmacy” funciona de forma 100% digital. Assim, os remédios saem direto dos centros de distribuição para a casa das pessoas, sem contar com uma loja física, como as farmácias comuns. De acordo com a Fast Farma, o foco do negócio é no uso expressivo de tecnologia para fornecer entregas rápidas, com mecanismos de inteligência artificial, automação e geolocalização para preparar os pedidos antes da confirmação do pagamento. “Com um modelo logístico descentralizado, cada entrega é realizada individualmente por motoqueiros que se dedicam exclusivamente a um pedido, evitando atrasos comuns em entregas compartilhadas por rotas”, explicou em comunicado.

O aplicativo da Fast Farma conta com um lembrete de administração dos remédios, além de parcerias com empresas, em que os funcionários podem comprar os medicamentos e condicionar o pagamento ao dia do recebimento do salário. A rede destacou, ainda, que pretende continuar ampliando seus centros de distribuição em outras capitais do Nordeste e também em outras regiões do País. Fortaleza foi, neste cenário, escolhida como a cidade “ponto de partida”. “A cidade é sede dos principais distribuidores das grandes indústrias de medicamentos nacionais, o que facilita o recebimento de mercadorias pelo centro de distribuição e minimiza o risco de falta de produtos”, detalhou Jullius.