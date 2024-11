Estimativa para a Selic no fim de 2024 segue em 11,75% no relatório Focus do BC

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2024 se manteve em 11,75%, pela sexta semana consecutiva. Esse movimento consolida a avaliação do mercado de que o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentará os juros em 0,5 ponto porcentual na última reunião do ano, no dia 11 de dezembro.

Considerando apenas as 142 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária para a Selic também se manteve em 11,75%. Na semana passada, o colegiado elevou a taxa básica de juros para 11,25%, uma alta de 0,5 p.p..

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As medianas para a Selic em prazos mais longos tiveram comportamento diverso, indicando que o Banco Central terá um espaço limitado para cortar juros nos próximos anos, em meio à desancoragem das expectativas, atividade forte e disparada do dólar. A mediana para 2025 se manteve em 11,50%. Considerando apenas as 139 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 11,75% para 12,00%.