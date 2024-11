Déficit nominal do setor público soma R$ 53,767 bi em setembro, revela BC

O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 53,767 bilhões em setembro, após um déficit de R$ 90,381 bilhões em agosto, informou o Banco Central. Em setembro de 2023, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 99,785 bilhões.

O déficit nominal do setor público foi de R$ 743,844 bilhões, ou 8,67% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado de 2024, até setembro. Em 12 meses, o rombo chega a R$ 1,065 trilhão, ou 9,34% do PIB. O déficit nominal acumulado em 2023 foi de R$ 967,417 bilhões 8,91% do PIB.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.