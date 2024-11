Concursos no Ceará: salários iniciais de até R$ 7,2 mil; veja editais abertos

Concursos no Ceará contemplam mais de 200 vagas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, quatro concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 261 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional. Salário inicial pode chegar a R$ 7,2 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

UFC (144 vagas) A Universidade Federal do Ceará lançou o edital de um concurso para 144 vagas imediatas. As oportunidades se dividem entre nível médio e superior. Além de atuar em diferentes campi da instituição em Fortaleza, os convocados vão para Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral.

As inscrições no concurso UFC devem ser realizadas a partir das 10h de 30 de outubro até 13 de novembro de 2024 e o edital está disponível de maneira digital, precisando informar o código verificador 5199098 e depois o código CRC 7CBE92EA.

Cargos de Assistente em administração e de Técnico de tecnologia da informação (ambos de nível médio) têm remuneração inicial de R$ 2.667,19. Já os de Analista de tecnologia da informação e de engenheiro, que exigem formação de nível superior, têm remuneração inicial é de R$ 4.556,92. Core-CE (4 vagas) O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) lançou o concurso público com 4 vagas imediatas e 36 vagas para cadastro de reserva. A remuneração inicial varia de R$ 2.510,84 a R$ 6.140,90.