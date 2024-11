Commodities e incerteza fiscal impedem Ibovespa de seguir alta das bolsas em NY

A semana começa com o Ibovespa em queda moderada, já que os índices futuros de ações norte-americanos avançam sutilmente. O recuo das commodities, decepção com medidas na China, a piora nas projeções de inflação no boletim Focus e o impasse em relação ao plano de corte de gastos do governo federal são alguns dos fatores que norteiam os negócios no início do pregão desta segunda-feira.

A liquidez pode ser reduzida a partir de hoje em razão do feriado no mercado de Treasuries, por conta da celebração ao Dia do Veterano nos EUA, e na sexta-feira, devido à comemoração da Proclamação da República brasileira. A semana tem divulgações importantes, como índice CPI norte-americano e ata do Comitê de Política Monetária (Copom), além de falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), inclusive do presidente Jerome Powell.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na sexta-feira, o Índice Bovespa fechou com desvalorização de 1,43%, aos 127.829,80 pontos, em meio a elevadas incertezas fiscais, já que o tão esperado pacote de corte de despesas - prometido para depois do segundo turno da eleição municipal - ainda não foi concluído pela equipe econômica.