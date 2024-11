Com o maior prêmio da história, apostas da Mega Sena da Virada começam hoje, 11

O sorteio será realizado em 31 de dezembro às 20h30min e as apostas podem ser realizadas até as 17h do dia

As pessoas poderão participar dessa edição até as 17h do dia do sorteio. Cada aposta custa R$ 5. Os números podem ser escolhidos nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa , em todo o País, ou pela internet.

As apostas para a Mega Sena da Virada 2024 começam nesta segunda-feira, 11 . Neste ano, a Caixa Econômica prevê que o prêmio chegue ao valor recorde de R$ 600 milhões não acumulativo. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro às 20h.

O CEO da Lotérica Aldeota, em Fortaleza, Alessandro Montenegro, reforça que a melhor dica para ganhar no jogo é "tentar jogar com mais dezenas". Ele explica que isso é " matemática , probabilidade".

Além disso, em paralelo a esse sorteio, as apostas regulares da Mega Sena, que costumam ocorrer todas as terças, quintas e sábados, continuaram ativas até o dia 17 de dezembro.

O executivo ainda destaca que além do próprio sorteio haverá os bolões, que podem ser adquiridos pela central de atendimento da empresa.

"O apostador pode adquirir a sua cota do bolão pelo Whatsapp (85) 3104-5050. Pode pagar com o pix, e a gente coloca o nome completo e CPF do apostador no verso do bilhete. Dessa forma o bilhete se torna intransferível e a gente guarda no cofre da empresa, com toda a segurança necessária", explicou Alessandro.

Ele ainda explica que a aposta online pode ser realizada em qualquer lugar do país, e caso o apostador ganhe ele poderá receber o prêmio tanto por sedex, caso more em outra cidade, ou via motoboy.