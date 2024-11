Brasil exporta recorde de 4,9 milhões de sacas em outubro, segundo Cecafé

O Brasil exportou 4,926 milhões de sacas de 60 quilos de café em outubro, 11,6% mais que em outubro de 2023. O resultado é recorde para um único mês, sendo que o maior volume exportado havia sido em novembro de 2020, com 4,770 milhões de sacas. A receita avançou 62,6%, para US$ 1,393 bilhão, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), com cada saca a um preço médio de US$ 282,80. Esses valores também são recorde.

Com o desempenho de outubro, o Brasil elevou para 17,075 milhões de sacas o volume de café exportado no acumulado dos quatro primeiros meses do ano safra 2024/25, com receita de US$ 4,529 bilhões. Na comparação com julho a outubro de 2023, há crescimento de 17,9% em volume e de 58,1% em receita cambial.

Ainda conforme o Cecafé, em nota, no acumulado do ano (janeiro a outubro), o Brasil exportou volume recorde de 41,456 milhões de sacas, incremento de 35,1% em relação ao embarcado em igual período do ano passado. A receita cambial de US$ 9,875 bilhões também é recorde, com alta de 53,8% na mesma base de comparação.