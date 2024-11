Bolsas NY fecham em alta e renovam recorde histórico, com 'Trump Trade' em dia sem Treasuries

Na ponta positiva, as ações ligadas a criptomoedas operaram em forte alta, após o bitcoin renovar máximas histórias, acima dos US$ 85 mil, em meio ao otimismo com futuras políticas do presidente eleito. A Coinbase, Microstrategy e Robinhood saltaram 19,7%, 25,7% e 7,4%, respectivamente.

Os papéis de small caps também estiveram entre os destaques do pregão. O índice Russell 2000, que reúne as ações de menor capitalização, saltou 1,52%, a 2,436.05 pontos.

É possível que o Fed tenha que manter as taxas mais altas do que os mercados previam antes da eleição. Isso, por si só, é negativo para o mercado de ações, segundo Tom Essaye, do Sevens Report. Taxas mais altas conteriam o ritmo do crescimento econômico dos EUA. Espera-se que as vendas e os lucros das empresas cresçam no próximo ano, mas se o crescimento desacelerar depois disso, as avaliações das ações poderão ser afetadas, diz ele.