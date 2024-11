O que está em jogo na COP-29, em Baku?

A Cúpula do Clima das Nações Unidas, COP-29, tem início na segunda-feira, 11, em Baku, no Azerbaijão. A conferência da ONU sobre a mudança climática vai reunir líderes de governo de mais de 200 países com o propósito de discutir as medidas necessárias para limitar o aquecimento do planeta a 1,5º C, como determina o Acordo de Paris.

Além disso, os países vão negociar quem deve pagar a conta e haverá nova tentativa de chegar a um acordo nesse tema que tem sido arrastado pelas últimas COPs.

No momento, as perspectivas não são nada boas. Um relatório divulgado em outubro pela Organização Meteorológica Mundial da ONU apontou que, em 2023, o planeta alcançou a maior concentração de gases estufa do período pós-industrial, iniciado em 1850.