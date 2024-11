Mudança climática pode romper cadeia de suprimentos tradicional, diz presidente do BC Europeu

As mudanças climáticas podem romper a cadeia de suprimentos tradicional e trazer pressões inflacionárias, disse neste sábado, 9, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, durante evento Green Swan 2024, do Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Segundo ela, o BCE tem pesquisas que apontam que temperaturas mais altas podem levar a preços maiores de alimentos e serviços. "A menos que haja adaptação vindo por aí, haverá preços mais altos de alimentos", destacou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele afirmou, ainda, que há efeitos também no comportamento do consumidor, e que pesquisas mostram que, em certas ilhas do Mar Mediterrâneo que são muito quentes, haverá um declínio de 9% no turismo em função da mudança climática.