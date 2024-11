Wellington Dias: Lula quer compreender a redação de cada medida do ajuste fiscal

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou na tarde desta sexta-feira, 8, à CNN Brasil que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer compreender "a redação de cada medida" do plano de corte de gastos proposto pela equipe econômica. Segundo o ministro, o chefe do Executivo não é refratário ao compromisso fiscal, mas não deseja que a conta recaia para a população mais vulnerável.

"O objetivo é garantir que se tenha todo o cuidado nas medidas de ajuste. Todo o cuidado. O presidente tem um compromisso, sim. Não tem nenhum presidente que tenha mais compromisso com o equilíbrio fiscal. Ele sabe que o equilíbrio fiscal, o superávit, significa inclusive maior capacidade de investimento. Mas não quer que essa carga caia sobre os mais pobres. Para essa proteção social não faltará dinheiro", afirmou.

A pasta de Dias é uma das visadas para contribuir com o ajuste fiscal. Ontem, em nota à imprensa, ele disse que o governo não vai cortar "nenhum benefício" de quem tem direito ao Bolsa Família e ao Benefício de Prestação Continuada. A revisão no BPC é uma das medidas estudadas pela equipe econômica para conter os gastos.