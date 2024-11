Vendas de automóveis na China crescem em outubro, impulsionadas por subsídios e forte demanda

As vendas de carros na China aumentaram em outubro, impulsionadas pelos subsídios do governo e pela forte demanda durante o feriado do Dia Nacional. De acordo com a China Passenger Car Association (CPCA) nesta sexta-feira, o mês foi um dos melhores do mercado automotivo chinês em termos de vendas, produção e exportações.

As vendas no varejo de carros de passeio aumentaram 11,3%, a 2,26 milhões de unidades, em comparação com o ano anterior, e avançaram 7,2% em relação a setembro, segundo informações da instituição. As vendas de veículos elétricos e híbridos representaram 52,9% do total. As exportações totalizaram 441 mil carros, um aumento de 13% na comparação anual e expansão de 2% na mensal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A demanda recebeu um impulso dos programas de subsídios de troca dos governos central e local, mas acredita-se que o feriado do Dia Nacional da China, combinado com uma alta nos mercados de ações, também pode ter apoiado a melhora no sentimento do consumidor.