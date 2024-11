Secom: Reunião sobre corte de gastos foi finalizada, não há entrevistas previstas

Terminou no início da noite desta sexta-feira, 8, reunião ministerial para decidir sobre corte de gastos no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem qualquer anúncio. De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência, a reunião foi finalizada pouco antes das 18h30 e não há perspectivas de entrevistas sobre o tema ainda nesta sexta. Tampouco há informações se novas reuniões serão retomadas na semana que vem. A possibilidade de ocorrerem outros encontros costuma ser informada apenas na agenda do presidente, que deverá ser divulgada apenas no domingo à noite.

Um pouco antes, a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, informou que o titular da Pasta, Fernando Haddad, já havia saído do encontro e estava a caminho da base aérea de Brasília para embarcar para São Paulo, às 19 horas. Há previsão de que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, esteja no mesmo voo em direção à capital paulista. Na reunião de hoje, Haddad levou quatro secretários.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na lista atualizada por volta das 17 horas pelo Palácio do Planalto, os presentes em nível ministerial no encontro eram: