Renan Filho: Agências reguladoras no Brasil funcionam bem

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta sexta-feira, 8, que as agências reguladoras do Brasil funcionam bem, mas destacou que isso não significa que melhorias não devam ser realizadas nesses órgãos.

"As agências reguladoras do Brasil funcionam bem. O Brasil é um dos países do mundo que mais recebe investimentos diretos da iniciativa privada com leilões realizados pelas nossas agências reguladoras", afirmou o ministro durante entrevista à CNN Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, Renan Filho disse que melhorias precisam ser feitas nas agências reguladoras, mas reiterou que é contra criar um "super agência".