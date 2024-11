Plano chinês de elevação de teto de dívidas será implementado até fim de 2026

O plano da China de elevar o teto das dívidas de governos locais em 6 trilhões de yuans, o equivalente a US$ 840 bilhões, será implementado até o fim de 2026, afirmou nesta sexta-feira, 8, o vice-presidente do comitê financeiro e econômico do Congresso Nacional do Povo, Xu Hongcai, durante coletiva em Pequim.

Na mesma coletiva, o ministro de Finanças chinês, Lan Fo'an, disse que 2 trilhões de yuans serão alocados anualmente entre 2024 e 2026 para ajudar governos locais a superar questões de endividamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo estimativa de Lan, o total de dívida oculta de governos locais deverá cair de 14,3 trilhões de yuans (US$ 2 trilhões) no fim de 2023 para 2,3 trilhões de yuans (US$ 320,9 bilhões) até o fim de 2028. Fonte: Associated Press.