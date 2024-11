Nova reunião do ajuste fiscal é único compromisso de Lula nesta sexta-feira

O único compromisso oficial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira, 8, é a nova reunião para discutir o ajuste fiscal do governo. A informação está na agenda divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

O compromisso está marcado para às 14 horas (de Brasília).

Devem participar os seguintes integrantes do governo federal: Geraldo Alckmin (vice-presidente da República) e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Rui Costa (ministro da Casa Civil); Fernando Haddad (ministro da Fazenda); Camilo Santana (ministro da Educação); Luiz Marinho (ministro do Trabalho); Nísia Trindade (ministra da Saúde); Simone Tebet (ministra do Planejamento); Esther Dweck (ministra da Gestão); Paulo Pimenta (ministro da Secom); Miriam Belchior (secretária-executiva da Casa Civil); Guilherme Mello (secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda);

e Bruno Moretti (secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil).