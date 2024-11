Natura&Co reverte lucro e registra prejuízo consolidado de R$ 6,693 bi no 3º trimestre

A Natura &Co registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 6,693 bilhões no terceiro trimestre de 2024, revertendo lucro de R$ 7,024 bilhões apurado no mesmo intervalo do ano passado.

Em seu release de resultados, a empresa explica que o prejuízo deve-se, principalmente, ao efeito não-caixa de R$ 6,995 bilhões relativo à recuperação judicial da Avon Products Inc. (API).

"A Natura&Co está desconsolidando neste trimestre os resultados da Avon Products e de suas subsidiárias, em função do Chapter 11 voluntário anunciado em agosto de 2024. Como resultado, um prejuízo não-caixa e não-recorrente foi contabilizado em Operações Descontinuadas no trimestre, que acabou anulando o lucro líquido positivo obtido com as Operações Continuadas no período", destaca o CEO do Grupo Natura&Co, Fábio Barbosa.