IPC-S sobe 0,32% na 1ª quadrissemana de novembro após alta de 0,30% no fim de outubro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,32% na primeira quadrissemana de novembro, após alta de 0,30% no encerramento de outubro. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 8, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula alta de 4,45% em 12 meses.

Nesta leitura, cinco das oito classes de despesas registraram acréscimos em relação à quadrissemana anterior: Educação, Leitura e Recreação (-1,10% para -0,18%), Alimentação (0,43% para 0,79%), Vestuário (0,02% para 0,23%), Transportes (0,10% para 0,13%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,25% para 0,27%).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O comportamento desses grupos foi determinado, respectivamente, por passagem aérea (-6,33% para -1,91%), frutas (-3,60% para -1,10%), calçados infantis (0,35% para 1,09%), etanol (-1,24% para -0,86%) e serviços de cuidados pessoais (0,25% para 0,41%).