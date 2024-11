Embraer tem lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bi no 3º tri ante R$ 167,1 mi do 3º tri de 2023

O Ebitda ajustado somou R$ 1,976 bilhão entre julho e setembro de 2024. Com isso, o resultado mais que dobrou em relação aos R$ 736,7 milhões registrados no mesmo intervalo de 2023. A margem Ebitda ajustada subiu de 11,7% para 21,1%.

A Embraer registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2024 ante R$ 167,1 milhões reportado no mesmo período do ano passado. O lucro líquido atribuível aos acionistas mais que triplicou na mesma base comparativa, saltando de R$ 304,5 milhões para R$ 991,6 milhões.

O Ebit ajustado da companhia, por sua vez, atingiu R$ 1,649 bilhão, mais de três vezes maior do que os R$ 496,6 milhões de um ano antes. A margem Ebit ajustada fechou em 17,6% ante 7,9% no terceiro trimestre de 2023.

A companhia atribui a alta no Ebit ajustado à maior lucratividade na Aviação Executiva e Serviços & Suporte. Contudo, destaca que houve um item extraordinário importante, com R$ 831,4 milhões decorrentes do acordo de arbitragem com a Boeing. O montante contribuiu para aumentar a margem Ebit ajustada em cerca de 900 pontos-base, elevando o índice de 8,7% para 17,6%.

As receitas totalizaram R$ 9,4 bilhões entre julho e setembro, com aumento de quase 50% ano contra ano. No release de resultados, a Embraer ressalta as receitas da Aviação Executiva e Defesa & Segurança, com crescimento superior a 85% no comparativo ano a ano, cada uma.