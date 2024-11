Elanco reverte prejuízo e tem lucro de US$ 364 milhões no 3º trimestre

A Elanco Animal Health registrou lucro líquido de US$ 364 milhões no terceiro trimestre deste ano, ante prejuízo de US$ 1,096 bilhão em igual período do ano passado. O lucro ajustado passou de US$ 0,18 por ação para US$ 0,13. Já o lucro por ação reportado foi de US$ 0,73, ante prejuízo de US$ 2,22 no ano passado.

Além disso, a receita recuou 4% em igual base comparativa, de US$ 1,068 bilhão para US$ 1,030 bilhão. O Ebitda ajustado recuou 24% no trimestre, para US$ 163 milhões.

A empresa destacou, em relatório, que o recuo da receita no trimestre reflete os efeitos desfavoráveis da venda da divisão de aquicultura e das taxas de câmbio. Desconsiderando estes efeitos, o crescimento orgânico foi de 1%, disse a Elanco.