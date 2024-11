Telefónica sofre forte queda no lucro do 3ºtri, com desvalorização do real e baixa contábil

A Telefónica obteve lucro líquido de 10 milhões de euros no terceiro trimestre de 2024, representando apenas uma pequena fração do ganho de 502 milhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 7.

O resultado da companhia de telecomunicações espanhola, que foi atribuído à desvalorização do real no Brasil e a uma baixa contábil no Peru, ficou bem abaixo da previsão de analistas, de lucro de 329 milhões de euros.

O Ebitda ajustado - medida de rentabilidade bastante acompanhada - da Telefónica caiu 2,5% na mesma comparação, a 3,26 bilhões de euros, e a receita diminuiu 3%, a 10,02 bilhões de euros, mas ficou acima do consenso, de 9,98 bilhões de euros.