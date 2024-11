Relação de amizade e complementação econômica com EUA tem tudo pra crescer, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 7, que as relações do Brasil com seus parceiros comerciais são de "Estado", e não pessoais, e que a tradição de amizade e complementação econômica com os Estados Unidos têm "tudo para crescer". A declaração foi dada após Alckmin ser questionado sobre o futuro da relação entre o Brasil e o país com a vitória de Donald Trump, que assumirá novamente a presidência americana no próximo ano.

"O maior parceiro comercial é a China, agora os Estados Unidos é o maior comprador de manufatura e o maior investidor no Brasil. As relações são de Estado, não são pessoais. O Brasil tem uma tradição de amizade, de complementação econômica com os Estados Unidos, que eu tenho certeza tem tudo para crescer", respondeu o ministro, segundo quem a relação entre EUA e Brasil será fortalecida.

E finalizou: "O Brasil é o sétimo país mais populoso do mundo, o quinto maior país em extensão territorial, subsolo, petróleo, gás, ouro, nióbio, lítio, manganês, agricultura mais competitiva, indústria diversificada, então eu tenho certeza de que é um ganha-ganha. O Brasil tem tudo, o presidente Lula parabenizou o presidente eleito, o presidente Trump, desejando a ele um ótimo trabalho e vamos fortalecer essa relação Brasil-Estados Unidos."