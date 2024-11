Governo Central tem déficit primário de R$ 5,3 bi em setembro, mostra Tesouro

As contas do Governo Central registraram déficit primário em setembro. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 5,3 bilhões. O resultado sucedeu o déficit de R$ 22,404 bilhões em agosto. Além de divulgar os dados com atraso, em função da mobilização dos servidores, o Tesouro apenas publicou o sumário executivo, sem divulgar o relatório completo. Dados referentes ao desempenho das receitas no mês e no acumulado do ano, por exemplo, não foram informados, assim como as despesas totais de janeiro a setembro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A assessoria do Tesouro Nacional informou à imprensa que, por conta da mobilização dos servidores, o corpo técnico liberou apenas o sumário executivo para divulgação. A data prevista para disponibilização dos demais documentos é na próxima semana. No entanto, a apresentação completa será transmitida em coletiva ainda no período da tarde desta quinta-feira com o secretário do órgão, Rogério Ceron.

O saldo em setembro - que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central - foi o melhor desempenho mensal em termos reais desde abril de 2024 - a série histórica do Tesouro foi iniciada em 1997. Projeções do mercado O resultado do nono mês do ano veio em linha com as expectativas do mercado financeiro, cuja mediana apontava um déficit de R$ 5,20 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast. O intervalo das estimativas variava de déficit de R$ 15,10 bilhões a superávit de R$ 4,30 bilhões.

Acumulado No acumulado do ano até setembro, o Governo Central registrou déficit de R$ 105,2 bilhões, o pior resultado desde 2020. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em R$ 94,3 bilhões, em termos nominais. As despesas totais subiram 1,4% (R$ 2,3 bilhões) em setembro, já descontada a inflação. No acumulado de janeiro a setembro de 2024, o Governo Central apresenta déficit de R$ 105,2 bilhões, ante déficit de R$ 94,3 bilhões no mesmo período de 2023.

No último Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, publicado em setembro, o Ministério do Planejamento e Orçamento estimou um resultado deficitário de R$ 28,3 bilhões nas contas deste ano. Aberturas As contas do Tesouro Nacional - incluindo o Banco Central - registraram um superávit primário de R$ 20,9 bilhões em setembro, de acordo com dados divulgados pelo Tesouro.