Copom acelera ritmo e Selic tem alta de 0,5 ponto, para 11,25%

"O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, com a apresentação e execução de medidas estruturais para o Orçamento fiscal, contribuirá para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária", diz trecho do documento.

No comunicado divulgado após a reunião, o Copom cita o "ambiente externo desafiador" - "principalmente, da conjuntura econômica interna nos Estados Unidos", que levanta dúvidas sobre a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) - e reforça a preocupação com o quadro fiscal no Brasil. No momento em que o governo promete a apresentação de um pacote para redução de gastos, o Copom defende a "apresentação e execução de medidas estruturais para o Orçamento fiscal".

Em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu aumentar o ritmo de alta da Selic. A taxa básica de juros subiu 0,50 ponto porcentual, de 10,75% para 11,25% ao ano, após a elevação de 0,25 ponto na reunião do colegiado de setembro (e que marcou a retomada do atual ciclo de aperto da política monetária).

Ministros e integrantes do PT têm resistido ao anúncio de medidas de corte de despesas, por exemplo, em áreas sociais - que estão no foco da equipe econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que uma reunião marcada para esta quinta-feira, 7, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve definir as medidas.

O Copom não deu indicações para as próximas reuniões. "O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo de aperto monetário serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação", diz o comunicado. As projeções de inflação do Copom aumentaram para todo o horizonte contemplado. A estimativa para o IPCA de 2024 saltou de 4,3% para 4,6%, já acima do teto da meta (de 4,5%). E a estimativa para 2025 subiu de 3,7% para 3,9%, mais distante do centro do alvo (de 3%).

Os analistas veem novos aumentos da Selic à frente. A Armor Capital, por exemplo, elevou para 13% sua projeção para a taxa no fim do atual ciclo de alta - que iria até maio de 2025. O economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, projeta que os juros básicos poderão subir até março e chegar a 12,5%. Já o economista-chefe da G5 Partners, Luis Otavio Leal, diz que "cenários em que os juros tenham de ir além dos 13% (...) vão ganhar força" a depender da repercussão do pacote de corte de gastos prometido pelo governo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.