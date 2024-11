CME: cresce chance de Fed manter juros em dezembro, mas corte de 25 pb segue mais provável

Após o Federal Reserve (Fed) cortar juros em 25 pontos-base, a curva futura ampliou a precificação de uma manutenção da taxa básica na próxima reunião, em dezembro, conforme aponta a plataforma de monitoramento do CME Group. Apesar disso, a hipótese de mais uma redução de 0,25 ponto porcentual segue mais provável.

Há pouco, a ferramenta mostrava 36,2% de probabilidade de os juros seguirem no nível atual (entre 4,50% e 4,75%) no mês que vem, comparado com 29,5% ontem. Por outro lado, a possibilidade de uma baixa de 25 pontos-base no período caía a 63,9%.

Em relação ao próximo ano, o cenário que tem mais força é de a taxa terminar 2025 na faixa entre 3,75% e 4,00%, com 28,2%. No entanto, a chance de uma redução mais firme (para o nível de 3,50% a 3,75%) apareça logo atrás, com 26,0%.