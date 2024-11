Braskem tem no 3º trimestre prejuízo de R$ 593 milhões, 75% menor ante 1 ano

A Braskem reportou no terceiro trimestre de 2024 um prejuízo de R$ 593 milhões, cifra 75% menor ante as perdas de R$ 2,418 bilhões registradas no mesmo período de 2023.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 2,332 bilhões, representando um recuo de 3% ante o registrado em igual etapa do ano passado.

Em seu release de resultados, a empresa destaca que a retomada das operações no polo petroquímico do Rio Grande do Sul impactou positivamente em 2 pontos porcentuais (p.p.) a taxa de utilização do segmento Brasil/América do Sul em comparação com o trimestre anterior.

"Deste modo, apesar da menor demanda no mercado brasileiro neste trimestre, as vendas no mercado brasileiro foram superiores devido à maior disponibilidade de produtos para comercialização", destaca a companhia.